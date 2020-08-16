В Башкирии, из-за разгона протестующих на Куштау, увольняются телеведущие и члены "Единой России"
Ишимбайский район | 16 авг 2020 | 12:49
На шихане Куштау близ Стерлитамака (Башкортостан) продолжаются массовые столкновения. Накануне лагерь протестующих против сырьевой разработки горы «Башкирской содовой компанией» разогнал ОМОН.
В знак протеста против применения силы властями против протестующих команду главы Башкортостана покинули несколько ее членов. «Работать с такой г…командой Хабирова - себя не уважать. Простите, коллеги, но я ухожу!» - написал в своем Instagram Тагир Вахитов, телеведущий «Башкирского спутникового телевидения» (принадлежит властям региона).
После вчерашнего силового разгона лагеря защитников Куштау и «флешмоба» сотрудников «Башкирской содовой компании» в поддержку сырьевой разработки горы сегодня башкирские профсоюзы объявили о проведении нового «флешмоба». Они попытаются собрать на шихане 15 000 человек. «Началась подготовка нашего второго флешмоба, на который уже приедут жители из других районов Башкирии – с севера и северо-запада, с участием кикбоксеров, борцов – всего порядка 15 тысяч человек», — цитирует «организаторов флешмоба» государственное агентство «Башинформ».
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