В Башкирии, из-за разгона протестующих на Куштау, увольняются телеведущие и члены "Единой России"

Ишимбайский район | 16 авг 2020 | 12:49

На шихане Куштау близ Стерлитамака (Башкортостан) продолжаются массовые столкновения. Накануне лагерь протестующих против сырьевой разработки горы «Башкирской содовой компанией» разогнал ОМОН.







В знак протеста против применения силы властями против протестующих команду главы Башкортостана покинули несколько ее членов. «Работать с такой г…командой Хабирова - себя не уважать. Простите, коллеги, но я ухожу!» - написал в своем Instagram Тагир Вахитов, телеведущий «Башкирского спутникового телевидения» (принадлежит властям региона).









«Я отказываюсь от любых дальнейших отношений с Башкортостанским отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" во главе с секретарем Хабировым Р.Ф., пусть многие люди оттуда мне знакомы и по-человечески симпатичны», - заявил экс-председатель комиссии по промышленности и предпринимательству башкортостанского реготделения «Единой России» Александр Ефимов. «Когда по линии Единой России пошел клич в поддержку позиции Главы РБ по поводу Куштау, и через пару дней, сегодня, люди в камуфляже разгоняют палками и газом свой же народ, а за спиной людей в камуфляже стоят активисты Единой России, считаю - молчать больше нельзя», - написал он в своем Instagram.

После вчерашнего силового разгона лагеря защитников Куштау и «флешмоба» сотрудников «Башкирской содовой компании» в поддержку сырьевой разработки горы сегодня башкирские профсоюзы объявили о проведении нового «флешмоба». Они попытаются собрать на шихане 15 000 человек. «Началась подготовка нашего второго флешмоба, на который уже приедут жители из других районов Башкирии – с севера и северо-запада, с участием кикбоксеров, борцов – всего порядка 15 тысяч человек», — цитирует «организаторов флешмоба» государственное агентство «Башинформ».

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Фото: соцсети