В Башкирии второй день у горы Куштау продолжаются стычки между активистами, силовиками и сотрудниками БСК

Ишимбайский район | 16 авг 2020 | 15:49

Второй день у подножия горы Куштау продолжаются стычки между активистами, силовиками и сотрудниками «Башкирской содовой компании». Накануне, 15 августа, палаточный лагерь у шихана разорили, против активистов использовали газ и спецтехнику.



Сегодня, по словам очевидцев, часть активистов направилась туда, где еще вчера располагался лагерь, но их туда не пускают. Остальные ожидают тех, кто все еще едет на место.







— На месте проведения акции защитники «Башкирской содовой компании» в масках открыли огонь из травматов и распыляют газ, — сообщает корреспондент UFA1.RU, находящийся на Куштау.

— Сотрудники Росгвардии у подножия шихана оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовые беспорядки. Сотрудники действуют исключительно в рамках закона, никакие специальные средства не применяются, — сообщил в Росгвардии.





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