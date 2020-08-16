О чем говорил Хабиров на встрече с защитниками Куштау

ишимб | 16 авг 2020 | 20:26

Радий Хабиров попросил защитников Куштау прислать завтра в Уфу своих представителей, чтобы обсудить дальнейшую судьбу шихана.



Сегодня, 16 августа, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе встречи с активистами из числа защитников шихана Куштау предложил им выбрать «старших» и пригласил их завтра приехать на встречу в Уфу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.





— У нас есть много вопросов — и у вас ко мне и у меня к вам. Выберите сами, проголосуйте и решите, кто из ваших старших завтра ко мне приедет. Будем разговаривать, — пообещал Радий Хабиров.



Обращение главы региона защитники Куштау восприняли с одобрением. Больше всего собравшиеся были рады, когда Хабиров объявил, что Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, которое устроит все стороны.









— Мы остановим эту игру. Мы остановим эту историю. Я всегда был против экстремизма. Я всегда это говорил. И сейчас я против экстремизма. Я плохо отношусь к ваххабитам. Это моя личная позиция. Но вот так вот всех подряд без разбора марать никто больше не будет, — сказал глава региона.









Со стороны защитников прозвучало несколько требований. Во-первых, они потребовали создать общественный совет по вопросам охраны стерлитамакских шиханов.Во-вторых, прозвучали требования отправить в отставку главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова и председателя Совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова, которого последние обвиняли в информационных атаках на экоактивистов.В ответ на это Радий Хабиров заявил:— Вы своих не сдаете? Я своих — тоже!Вместе с тем он пообещал обратить внимание на информационную политику.

Третьим важным требованием стало освобождение от наказания активистов, задержанных накануне в ходе столкновений с полицией. Сегодня уже начались судебные заседания по избранию им меры пресечения. Глава региона пообещал вместе с СПЧ Башкирии изучить данный вопрос.

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Фото: скриншот видео