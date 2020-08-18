Певица Сати Казанова поддержала защитников шихана Куштау | видео

Ишимбайский район | 18 авг 2020 | 11:01

Известная певица Сати Казанова поддержала экоактивистов в противостоянии за шихан Куштау. Артистка подхватила эстафету Максима Галкина, который призвал БСК одуматься, а властей обратить внимание на эту проблему. Свое обращение Казанова выложила в социальных сетях.





— Это легендарная гора в Башкортостане, это достояние республики башкирской, это достояние России. И вот Башкирская содовая компания хочет сровнять с землей эту гору для своих высоких финансовых доходов. И этого никак нельзя допустить. Экоактивисты Башкирии вышли своей грудью защищать, тысячи человек борются с этим беспределом, их избивают, сажают в кутузки. Там происходит что-то страшное, и, если я могу чем-то помочь, я поддерживаю активистов. Если бы что-то подобное происходило на моем Кавказе с Эльбрусом, что невозможно, я бы костьми легла, — говорит Казанова.

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