Комиссия по экологическим правам при Президенте РФ говорит, что вырубка леса и разгон экоактивистов на Куштау незаконны

Ишимбайский район | 18 авг 2020 | 12:13

Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает, что рубка леса, геологоразведочные работы и разгон активистов на Куштау незаконны. Они написали заявление в Генпрокуратуру России с просьбой разобраться в происходящем. Документ появился в Сети накануне, 17 августа, его автор — исполнительный директор отделения международной неправительственной организации Гринпис России Сергей Цыпленков.







Ученые отметили, что с 2014 по 2019 год группа ученых из Башкирии проводила исследования Куштау. Они установили, что на горе обитает более 30 объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Башкортостан.

— Разработка горы Куштау будет являться нарушением Федерального закона «О животном мире». Таким образом, рубка леса, разведка и добыча известняка, которые могут привести к разрушению среды обитания указанных объектов животного и растительного мира, является нарушением указанных федеральных законов. При этом, согласно статье 11 Лесного кодекса, пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 2) безопасности граждан при выполнении работ. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается. Как указано выше, рубки леса и производство геологоразведочных работ противоречат законодательству Российской Федерации. Соответственно, эти работы не могут проводиться законно. Таким образом, законных оснований для разгона мирного лагеря граждан около горы Куштау не имеется, — отметил Цыпленков.









Комиссия при президенте также просит БСК в кратчайшие сроки представить проект модернизации предприятия с использованием наилучших доступных технологий, в них должен предусматриваться отказ от использования известняка башкирских шиханов.

Также комиссия отметила, что вопрос о разработке шихана Куштау рассматривался во время выездного заседания СПЧ еще в марте 2019 года, о чём представители Совета рассказывали и руководству республики.

— По результатам изучения вопроса совет пришел к выводам о недопустимости использования шихана Куштау для получения известняка для производства соды АО «Башкирская содовая компания». По мнению совета, всем трем шиханам, включая шихан Куштау, должен быть придан статус национального парка. БСК следует более внимательно рассмотреть вопрос об использовании иных источников известняка, а также о возможности перехода на альтернативные технологии производства соды. Это мнение Совета отражено в рекомендациях по итогам выездного заседания, и мы не сомневаемся, что проект модернизации производства позволил бы снизить выбросы, сохранить уникальный природный объект и в связи с этим мог бы претендовать на федеральное финансирование, — отметили эксперты.

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Фото: ru.wikipedia.org