Жители Благовещенска пожаловались на нашествие мух

Благовещенский район | 18 авг 2020 | 14:09

Жители Благовещенского района пожаловались в социальных сетях на настоящее нашествие насекомых. В качестве доказательства местная жительница выложила фотографию, на которой видно множество мертвых мух.







«Город атаковали полчища мух. Почему не травят? Засрали все вокруг города. Сколько писала, молчат. Кому писать, чтобы решили эту проблему?» – пишет возмущенный автор поста.



По словам женщины, причина такого количества мух кроется в местной птицефабрике, которая вывозит отходы на поля. С ее предположением солидарны и другие местные жители.

«Они вывозят [отходы] на арендованые ими поля. А кто им сдал в аренду эти поля? На Абызово проехать нельзя, вонь стоит на всю округу, а мухи, того и гляди, машину унесут. И никакой управы на птицефабрику нет», – подмечают комментаторы.

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Фото: из открытых источников