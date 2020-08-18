Защитники Куштау выразили недоверие члену Общественной палаты России Мурзагулову

| 18 авг 2020 | 17:27

На встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым жители республики, протестовавшие на горе Куштау, потребовали отставки члена Общественной палаты РФ Ростислава Мурзагулова со всех занимаемых должностей. Об этом сообщает ИА "Башинформ".







Так, известный драматург Зухра Буракаева заявила, что г-н Мурзагулов встречается с рэперами, использующими в своих песнях нецензурные выражения, а с деятелями национальной культуры не встречается. Тогда как в Башкортостане есть певцы, работающие в уникальной манере узюн-кюй.

«Мы живём в век информации. Вы сами пришли на гору договариваться с людьми и сами при этом бескомпромиссно говорите: «Я своих не сдаю!» Хотя однозначно же, что Ростислав Рафкатович Мурзагулов проваливает всю информационную политику. Сегодняшний накал страстей – он же не одним днем возник. Вы встречаетесь с рэперами-матерщинниками, которым по 20 лет, уделяете им время. Но ещё ни с одними деятелями национальной культуры ни Мурзагулов, ни Сидякин не встречались. И это не одним днём накапливается. С этими встречаемся, с этими не встречаемся. Элвин Грей у вас герой. А при этом у нас есть певцы, исполняющие узун-кюй. Кто с ними встретился?», — сказала Буракаева.

«Если Ростислав Рафкатович из года в год, из поста в пост ведёт такую политику, значит, это и ваша политика. Вы должны быть в курсе этого. Поэтому я присоединяюсь к защитникам Куштау и заявляю, что разговор должен начаться с отставки Ростислава Рафкатовича Мурзагулова», — сказала драматург.









По словам писательницы, её также раздражают посты Мурзагулова в социальных сетях, в которых он на «гитарке играет».

Также Зухра Буракаева попросила Радия Хабирова присмотреться к местным деятелям культуры, размещая заказы на создание произведений искусства:

«Вы постоянно ищете что-то иностранное, хотите дать французам снимать «Урал-батыр». Это что такое? У нас здесь люди живут не потому, что они неудачники, а потому, что не уезжают и не хотят делать карьеру в Москве. Потому что хотят жить здесь. Но это не означает, что все эти московские мальчики, которые когда-то туда уехали, лучше нас. И к ним надо прислушиваться, а к нам нельзя», — сказала Буракаева.

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Фото: bashinform.ru