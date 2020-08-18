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В России у родителей первоклассников может появиться выходной в День знаний

В России у родителей первоклассников может появиться выходной в День знаний

| 18 авг 2020 | 18:01

В России может появиться дополнительный оплачиваемый выходной для родителей первоклассников 1 сентября. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, сообщает «РИА-Новости».



По словам Анны Маркс, около 1,5 тысячи родителей первоклассников планируют проводить своего ребенка на День знаний. Для этого большинству (83%) приходится отпрашиваться с работы или брать отпуск за свой счет. Другая часть родителей сообщила, что планирует начать рабочий день на несколько часов позже, чтобы проводить ребенка до школы. Около 37% взрослых будут вынуждены пропустить праздник, так как не могут позволить себе снижение заработной платы в период пандемии.

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В федеральном Минтруде сообщили, что предложение еще не поступало. Если документ дойдет до ведомства, они готовы рассмотреть его со всей серьезностью в установленном порядке.
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Источник: gorobzor.ru

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