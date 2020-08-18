"Мы ответственны за решения, принимаемые сегодня": Ляйсан Утяшева поделилась мнением о Куштау

| 18 авг 2020 | 21:54

Известная телеведущая, уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева, поделилась свои мнением о горе Куштау в своей социальной сети, сегодня, 18 августа.







Ляйсан объяснила своим подписчикам, что Куштау — это гора-одиночка, которая находится в Ишимбайском районе Башкирии и она включена в список объектов геологического наследия всемирного значения как «Геологический разрез» под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия.

— Куштау- один из цепочки четырёх шиханов в окрестностях Стерлитамака наряду с Тратау, Юрактау и шиханом Шахтау, которые выбраны в шорт-лист проекта «Семь чудес России» (как Шиханы) — рассказала девушка.

— Мы ответственны за решения, принимаемые сегодня, но все эти решения неизбежно отразятся на будущем наших детей. — считает телеведущая. Я не представляю ситуацию, когда я привезу своих детей, в Башкирию и буду вынуждена объяснять им, что когда-то на этом месте был уникальный красивый шихан, чудо природы, визитная карточка Башкортостана, хорошо известный в России и за ее пределами, с которого писали картины художники и на фоне которого делали свои фотографии многие семьи — объяснила уроженка Башкирии.









Ляйсан отметила, что возраст горы составляет 285 млн лет. Девушка с переживанием несколько дней следит за событиями, которые происходят в ее родной республике.Помимо этого, она упомянула слова писателя Льва Толстого — «Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой». Ляйсан считает, что они сейчас имеют большее значение и силу, чем столетия назад.

Ранее сообщалось, что уроженка Республики Башкортостан, известная телеведущая и обладательница многих наград по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, приехала к родственникам в Альшеевский район.

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Фото: liasanutiasheva / instagram.com