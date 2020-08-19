Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 19 августа 2020 года

| 19 авг 2020 | 09:13

В ближайшее время в Башкирии будет держаться осенняя погода. Каждый день сильный ветер, а в некоторых местах он достигнет 18 метров в секунду. Ожидаются осадки, пасмурная погода и низкие температуры.



Погода в Уфе на 19 августа

В Уфе будут дожди и сильный ветер.



Утро температура воздуха составит всего +11 градусов. К 11:00 потеплеет до +14 и начнётся гроза с дождём. Такая погода продержится до 17:00.







Также в Уфе ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду



Погода в Стерлитамаке на 18 августа

В Стерлитамаке будет ветрено и облачно.



В 8:00 начнётся дождь, будет +11 градусов. К полудню потеплеет до +14, а дождь прекратится только к 14:00. В 17:00 снова начнёт моросить, а температура будет +16.



Ветер здесь ожидается до 13 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 19 августа

В Нефтекамске тоже ветрено и холодно.



Утро начнётся с +10 градусов. К полудню потеплеет до +13. К 14:00 начнётся дождь, и закончится только к 17:00. Температура воздуха – всего +13 градусов.



Здесь тоже обещают сильный ветер до 14 метров в секунду



Погода в Октябрьском на 19 августа

В Октябрьском облачно.



Температура в 8:00 составит +11 градусов. К полудню потеплеет до +14 и начнётся дождь. Моросить будет до 14:00. В 17:00 будет +16.



Ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 19 августа

В Белорецке будет страшный ветер и холода.



Утром будет +8 и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +10, а к дождю присоединится гроза. К 14:00 дождь усилится. В 17:00 будет всё ещё капать, а температура воздуха составит всего +10 градусов. Дождь будет идти до самого вечера.



Ветер будет доходить до 18 метров в секунду. Будьте осторожны.









Погода в Кумертау на 19 августа

В Кумертау будет тоже пасмурно.



В 8:00 температура воздуха составит +11. К 11:00 потеплеет до +13 градусов. В 14:00 ожидается дождь. В 17:00 потеплеет до +16.



Максимальная скорость ветра – 13 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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