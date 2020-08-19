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20 августа в Башкирии прогнозируются заморозки

20 августа в Башкирии прогнозируются заморозки

| 19 авг 2020 | 15:19

В Башкирии в юго-восточных районах ожидаются заморозки и минусовая температура. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. Известно, что завтра, 20 августа, ночью и утром по всей Башкирии прогнозирует резкое похолодание. В частности, в воздухе и на поверхности почвы будет 0 и -2°.



Из-за резкого похолодания и неблагоприятной погоды МЧС Башкирии просит быть внимательными и соблюдать безопасность.

Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 19 августа 2020 года

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«Также в связи с понижением температуры обращаем внимание граждан на усиление мер пожарной безопасности. В период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования, поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного оборудования в жилых помещениях», — рассказали в ведомстве.
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Источник: gorobzor.ru

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