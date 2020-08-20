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Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 20 августа 2020 года

Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 20 августа 2020 года

| 20 авг 2020 | 08:58

Осадки и ветра  в Башкирии не прекращаются. Сейчас в республике настоящая осенняя погода. На улице все ходят в куртках. 

Погода в Уфе на 20 августа
В Уфе будут дожди и ветер.

Утром температура воздуха составит  +11 градусов.  К 11:00 потеплеет до +14 и начнётся небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +15 и будет дождь, который прекратится только ближе к ночи.



Также в Уфе ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 20 августа
В Стерлитамаке тоже будет ветрено и пасмурно.

В 8:00 будет +11. К полудню потеплеет до +14 и начнётся лёгкий дождь.  В 17:00 снова потеплеет до +16, а дождь прекратится.

Синоптики также обещают ветер до 13 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 20 августа
В Нефтекамске тоже дождливо и  ветрено.

Утро начнётся с +11 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 температура не изменится, но начнётся сильный дождь

Здесь тоже обещают сильный ветер до 14 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 20 августа
В Октябрьском осадков чуть меньше, но дует сильный ветер.

Температура в 8:00 составит  +11 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 ожидается небольшой дождь и +17

Максимальная скорость ветра – 14 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 20 августа
В Белорецке будет страшный ветер и холод.

Утром будет +8 и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +9, дождь не прекратится. Лить будет весь лень до самой ночи. Целый день будет холодно, температура не поднимется выше +11. 



Будет дуть страшный ветер до 18 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 20 августа
В Кумертау будет пасмурно и без осадков.

В 8:00 температура воздуха составит +10. К 11:00 потеплеет до +14 градусов. В 17:00 потеплеет до +16. Дождей не ожидается.

Максимальная скорость ветра – 12 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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