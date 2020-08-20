Прогноз погоды в Башкирии сегодня, 20 августа 2020 года

| 20 авг 2020 | 08:58

Осадки и ветра в Башкирии не прекращаются. Сейчас в республике настоящая осенняя погода. На улице все ходят в куртках.



Погода в Уфе на 20 августа

В Уфе будут дожди и ветер.



Утром температура воздуха составит +11 градусов. К 11:00 потеплеет до +14 и начнётся небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +15 и будет дождь, который прекратится только ближе к ночи.







Также в Уфе ожидается усиление ветра до 13 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 20 августа

В Стерлитамаке тоже будет ветрено и пасмурно.



В 8:00 будет +11. К полудню потеплеет до +14 и начнётся лёгкий дождь. В 17:00 снова потеплеет до +16, а дождь прекратится.



Синоптики также обещают ветер до 13 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 20 августа

В Нефтекамске тоже дождливо и ветрено.



Утро начнётся с +11 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 температура не изменится, но начнётся сильный дождь



Здесь тоже обещают сильный ветер до 14 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 20 августа

В Октябрьском осадков чуть меньше, но дует сильный ветер.



Температура в 8:00 составит +11 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 ожидается небольшой дождь и +17



Максимальная скорость ветра – 14 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 20 августа

В Белорецке будет страшный ветер и холод.



Утром будет +8 и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +9, дождь не прекратится. Лить будет весь лень до самой ночи. Целый день будет холодно, температура не поднимется выше +11.









Будет дуть страшный ветер до 18 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 20 августа

В Кумертау будет пасмурно и без осадков.



В 8:00 температура воздуха составит +10. К 11:00 потеплеет до +14 градусов. В 17:00 потеплеет до +16. Дождей не ожидается.



Максимальная скорость ветра – 12 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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