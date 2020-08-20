Минздрав РФ принял окончательное решение о новой справке для водителей
| 20 авг 2020 | 10:56
Российский Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм и наркоманию. Новое правило медицинского освидетельствования для водителей должны были вступить в силу с 1 января 2021, однако из-за ажиотажа среди автомобилистов его вовсе отменили.
«Обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» будет отменено. Вместо этого врач—психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — пишет «Коммерсант». Среди противопоказаний — шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, психические расстройства, а также «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».
Согласно обновленному проекту, целью лабораторных исследований является диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.
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