Жители Мишкинского района пожаловались Хабирову на отсутствие дорог и автобусов для детей

Мишкинский район | 20 авг 2020 | 10:58

Не во все населенные пункты республики пришла цивилизация. Жители деревни Старокульчубаево в Мишкинском районе рассказали в электронной приемной Радию Хабирову об отсутствии газопровода и асфальтированных дорог. Хотя вышеперечисленные блага давно есть у их соседей в Чураево.







Корме того, люди часто не могут уехать, ведь к остановке, расположенной в трех километрах от населенного пункта автобусы ездят очень редко. Также обратившиеся просят обратить внимание на проблему образования.

— У нас в деревне есть начальная школа. После ее окончания дети ездят в деревню Тынбаево на автобусе. Но те, кто не хочет продолжать обучение там, вынуждены пять километр идти через поле пешком в село Чураево. Почему не дадут школьный автобус и до этого села? Почему нас лишают выбора, куда наши дети будут ходить учиться, — высказались местные жители.

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Фото: соцсети