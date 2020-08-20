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Помещенные в СИЗО защитники Куштау объявили голодовку

Помещенные в СИЗО защитники Куштау объявили голодовку

Ишимбайский район | 20 авг 2020 | 14:50

Прокуратура РБ осуществила проверку в связи с информацией в различных СМИ об объявлении голодовки гражданами, находящимися в изоляторе временного содержания в Ишимбае. О чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.



С задержанными лично пообщался и. о. зампрокурора РБ Руслан Абзалетдинов. Он выяснил, что на активистов никто не воздействовал, также не нарушались и их права. Кроме того, не подтвердилась информация, что сотрудники прокуратуры предлагали подписать документы в интересах руководства Башкирии.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: скриншот https://t.me/kushtay

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