Помещенные в СИЗО защитники Куштау объявили голодовку

Ишимбайский район | 20 авг 2020 | 14:50

Прокуратура РБ осуществила проверку в связи с информацией в различных СМИ об объявлении голодовки гражданами, находящимися в изоляторе временного содержания в Ишимбае. О чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.







С задержанными лично пообщался и. о. зампрокурора РБ Руслан Абзалетдинов. Он выяснил, что на активистов никто не воздействовал, также не нарушались и их права. Кроме того, не подтвердилась информация, что сотрудники прокуратуры предлагали подписать документы в интересах руководства Башкирии.

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Фото: скриншот https://t.me/kushtay

Напомним, в результате столкновения представителей правоохранительных органов, БСК и защитников шихана Куштау, были задержаны порядка 80 человек. Почти половина из них получили приговоры за неповиновение сотрудникам полиции.