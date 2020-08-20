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В Сибае открыли памятник основателям города

В Сибае открыли памятник основателям города

Сибай | 20 авг 2020 | 14:57

19 августа в Сибае на проспекте Горняков открыли памятник основателям города, посвящённый трудовому подвигу горняков, шахтеров и строителей. В пресс-службе Главы РБ сообщили, что на мероприятии присутствовал глава республики Радий Хабиров.

Работу выполнил скульптор из Москвы Вадим Кириллов, по инициативе первого заместителя премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова. Памятник представляет собой стелу в виде шахтного-подъемника. На его фоне находятся два образа: женщина-строитель и мужчина-горняк.



В создание памятника приняли участие также организации и активисты города. Так, например, материалы для изготовления передали местные бизнесмены.

Открывая соответствующий памятник, мы отдаем дань уважения тем, кто занимался строительством города в тяжелые годы, отметил глава республики. Радию Хабирову приятно, что он возводился совместными усилиями — при участии городской мэрии, УГМК и предпринимателей.

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Глава Сибая Рустем Афзалов, в свою очередь, отметил, что памятник представляет собой стрелу, устремленную из прошлых времен в будущее. Он подчеркнул, что стоит помнить тех, кто стоял у истоков образования города.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: glavarb.ru

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