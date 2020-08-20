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В Башкирии утвердили даты дополнительных выходных в 2021 году

В Башкирии утвердили даты дополнительных выходных в 2021 году

| 20 авг 2020 | 17:52

Стало известно, когда в 2021 году будут отмечаться Ураза-байрам и Курбан-байрам. Так, мусульманские праздники состоятся 13 мая и 20 июля соответственно.

Отмечается, что праздники являются дополнительными  выходными для жителей региона. Постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Ближайшим в 2020 году выходным станет 12 октября в честь Дня республики.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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