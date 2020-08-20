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"Как можно спилить такую красивую гору": Алексей Пивоваров снимает фильм о шихане Куштау

"Как можно спилить такую красивую гору": Алексей Пивоваров снимает фильм о шихане Куштау

Ишимбайский район | 20 авг 2020 | 21:33

Журналист Алексей Пивоваров приехал в Уфу снимать фильм о Куштау. Об этом сообщил сегодня, 20 августа, на своей странице в социальной сети геолог Исхак Фархутдинов.



Алексей отметил уникальность природы Башкирии и выразил восхищение башкирской природой.

— Мне нравится, всё очень красиво, я не представляю, как можно спилить такую красивую гору, мне кажется, это вообще делать нельзя ни в коем случае. Очень прикольно и здорово, что люди жестко начали отстаивать то, что они считают правильным, это очень хорошо, — поделился Алексей Пивоваров. — Много лет никто не выступал, ну в смысле, не чувствовал [себя] своим. Сейчас люди начали чувствовать коллективную собственность.
Российский журналист Алексей Пивоваров приехал в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау

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Российский журналист Алексей Пивоваров приехал в Башкирию, чтобы снять фильм про Куштау

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Видео: vk.com | iskhakgeo

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