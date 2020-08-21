10 тысяч человек подписали петицию о присвоении шихану Куштау статуса особо охраняемой территории

Ишимбайский район | 21 авг 2020 | 08:58









Петиция о присвоении шихану Куштау статуса особо охраняемой территории собрала десять тысяч подписей. Об этом сообщила медиакоординатор лесной программы организации «Гринпис» Василиса Ягодина сегодня, 20 августа.Активисты, напомним, надеются, что статус поможет Куштау избежать уничтожения, как это уже произошло с другим шиханом Шахтау, на территории которого добывали известняк. Сейчас для этих же целей «Башкирская содовая компания» предложила использовать Куштау.

Петицию отправили на рассмотрение в правительство Башкирии.



— Ваше обращение получено и зарегистрировано. Ответ по существу в ваш адрес будет направлен правительством Башкирии, — сообщили в Управлении главы Башкирии по работе с обращениями и приему граждан под петицией.

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Фото: ru.wikipedia.org

«Гринпис» ранее сообщал, что на территории Куштау ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы.