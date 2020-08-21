10 тысяч человек подписали петицию о присвоении шихану Куштау статуса особо охраняемой территории

Активисты, напомним, надеются, что статус поможет Куштау избежать уничтожения, как это уже произошло с другим шиханом Шахтау, на территории которого добывали известняк. Сейчас для этих же целей «Башкирская содовая компания» предложила использовать Куштау.
Петицию отправили на рассмотрение в правительство Башкирии.
— Ваше обращение получено и зарегистрировано. Ответ по существу в ваш адрес будет направлен правительством Башкирии, — сообщили в Управлении главы Башкирии по работе с обращениями и приему граждан под петицией.
«Гринпис» ранее сообщал, что на территории Куштау ученые выявили 35 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Башкирии, России и Международного союза охраны природы. Читать дальше...