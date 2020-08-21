Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Защитники Куштау отказались сидеть за столом во главе с Радием Хабировым

Защитники Куштау отказались сидеть за столом во главе с Радием Хабировым

Защитники Куштау отказались сидеть за столом во главе с Радием Хабировым

| 21 авг 2020 | 17:19

Сегодня, 21 августа, в правительстве Башкирии проходит встреча главы республики с защитниками шихана. Активисты, выступающие против разработки горы, попросили главу Башкирии сесть напротив народа, иначе они покинут свои места. Тот отказался.

"Я нахожусь на своем месте, если вам некомфортно, можете идти", — ответил Радий Хабиров.



После этого активисты встали со своих мест и организованно собрались около выхода из кабинета.

"Разработка Куштау в моем понимании невозможна": Хабиров провел встречу с защитниками шихана

Читайте также:

"Разработка Куштау в моем понимании невозможна": Хабиров провел встречу с защитниками шихана
Напомним, прямо сейчас проходит встреча главы республики Радия Хабирова с активистами, защищающими гору Куштау от разработки. Это уже вторая встреча, состоявшаяся на этой неделе. После первой активисты завили, что она не являлась легитимной, так как на ней присутствовали члены Совета по правам человека и журналисты, а не сами активисты.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: соцсети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: