Защитники Куштау отказались сидеть за столом во главе с Радием Хабировым

| 21 авг 2020 | 17:19

Сегодня, 21 августа, в правительстве Башкирии проходит встреча главы республики с защитниками шихана. Активисты, выступающие против разработки горы, попросили главу Башкирии сесть напротив народа, иначе они покинут свои места. Тот отказался.



"Я нахожусь на своем месте, если вам некомфортно, можете идти", — ответил Радий Хабиров.







После этого активисты встали со своих мест и организованно собрались около выхода из кабинета.

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Фото: соцсети

Напомним, прямо сейчас проходит встреча главы республики Радия Хабирова с активистами, защищающими гору Куштау от разработки. Это уже вторая встреча, состоявшаяся на этой неделе. После первой активисты завили, что она не являлась легитимной, так как на ней присутствовали члены Совета по правам человека и журналисты, а не сами активисты.