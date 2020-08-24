Минприроды России поддержало создание заповедника на горе Куштау

| 24 авг 2020 | 14:52

Минприроды России поддержало идею создания региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии, передает РИА Новости.







Напомним, с начала августа жители Ишимбайского района Башкирии проводили акции протеста против разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК). Разрабатывать шихан разрешил глава региона Радий Хабиров. По его словам, это необходимо для того, чтобы не оставить без работы тысячу жителей Стерлитамака.

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Однако позже глава республики сел за стол переговоров с протестующими жителями. 21 августа Хабиров сообщил, что шихану Куштау планируется присвоить статус особо охраняемой природной территории. Глава Башкирии направил в Минприроды РФ письмо с соответствующим предложением.