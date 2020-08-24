БСК планирует начать урезать выплаты на «социалку» и увольнять персонал

Ишимбайский район | 24 авг 2020 | 15:58

Руководство «Башкирской содовой компании» заявило, что их не устраивает принятое решение по шихану Куштау. Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что гора не будет разрабатывается для добычи известняка.







Так, по словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, предприятие намерено начать увольнять сотрудников и сократить объемы производства. Об этом он заявил в интервью «РБК».



Эдуард Давыдов, генеральный директор БСК:

«Мы стоим на позиции, что у нас сырья осталось на два года. Поэтому сокращаем инвестпрограмму. Вынуждены сокращать объемы производства, что в конечном итоге в среднесрочной перспективе приведет к сокращению численности персонала»

«По оплатам в Фонд социальных целевых программ, которые делает АО «Сырьевая компания», это 700 млн рублей в год — в этом году выплачено только 100 млн рублей, 600 млн рублей должны оплатить. Но так как это было частью сделки по Куштау, то совет директоров пока не утвердил решение по дополнительным выплатам и скорее всего этих выплат не будет»

Также он сказал, что выплаты на «социалку» в Башкирии компания в этом году скорее всего значительно урежет.

Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев считает, что эти заявления компании очень похожи на попытки шантажа правительства в ответ на решение главы республики по Куштау.









Александр Шельдяев, министр промышленности Башкирии:

«Руководство «БСК» начало публично говорить о сокращении персонала компании, а также о том, что компания не выполнит свои обязательства по финансированию «социалки» в Башкирии на 600 млн рублей. На наш взгляд, это попытка шантажа правительства и безответственный шаг со стороны собственников и руководства компании. У нас есть возможность решить сырьевую проблему «БСК» и у нас есть понимание как это сделать, есть альтернативные источники сырья. Поэтому мы предлагаем топ-менеджменту «БСК» прийти в себя и прекратить нас шантажировать. На наш взгляд БСК может работать эффективнее и сокращений можно избежать, а акционеры просто не хотят делиться прибылью. Мы провели анализ расходов БСК и выявили непрофильные расходы. Так, только содержание офиса «Башхима» на ул. Полянка в Москве обходится БСК в 1,5 млрд рублей в год»

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