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Погода в Башкирии сегодня, 25 августа 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 25 августа 2020 года

| 25 авг 2020 | 09:01

Ещё буквально пять дней и закончится последний месяц лета. Осень официально вступает в свои права. В Башкирию осень пришла раньше времени, ведь уже на протяжении нескольких недель стоит пасмурная погода, льют дожди и дуют страшные ветра. 

Погода в Уфе на 25 августа
В Уфе будет облачно.

Утром температура воздуха составит  +16 градусов.  К 11:00 потеплеет до +2. Ожидается небольшой дождь в районе 14:00. В 17:00 температура составит +23 градуса.



Максимальная скорость ветра – 10 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 25 августа
В Стерлитамаке на время выглянет солнце.

В 8:00 будет +14. К полудню потеплеет до +21. Небольшой дождь ожидается в районе 14:00. В 17:00  потеплеет до +24.

Синоптики также обещают ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 25 августа
В Нефтекамске примерно такая же погода, как в Уфе и в Стерлитамаке.

В 8:00 будет +16 градусов и небольшой дождь. К полудню потеплеет до +20. Также небольшой дождь ожидается в районе 17:00, а температура воздуха составит +21.

Здесь тоже обещают ветер до 11 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 25 августа
В Октябрьском дождей не будет.

Температура в 8:00 составит +16 градусов. К полудню потеплеет до +21 и выглянет солнце. В 17:00 будет +24 градуса.

Синоптики обещают здесь ветер не более 10 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 25 августа
В Белорецке переменчивая облачность.

Утром будет +13. К 11:00 потеплеет до +18 и выглянет солнышко. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, который будет капать до 17:00. В 17:00 будет +20 градусов



Здесь тоже ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 25 августа
В Кумертау такая же обстановка, как и везде.

В 8:00 температура воздуха составит +14. К 11:00 потеплеет до +21. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +24 градусов.

Максимальная скорость ветра – 9 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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