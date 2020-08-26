Погода в Башкирии сегодня, 26 августа 2020 года

| 26 авг 2020 | 09:00

Жители Башкирии уже забыли, что такое ясная, солнечная погода. На радость всем природа подарит республике тёплый, по-настоящему летний день. В некоторых городах ожидаются небольшие дожди. Сильные ветра – в прошлом. В целом, установится очень даже приятная погода.



Погода в Уфе на 26 августа

В Уфе ожидается настоящее тепло и солнце.







Утром температура воздуха составит +16 градусов. К 11:00 потеплеет до +21. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса. Весь день будет ясным и солнечным.



Погода в Стерлитамаке на 26 августа

В Стерлитамаке тоже ясно...



В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +21. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, но после него опять выглянет солнце. В 17:00 потеплеет до +24.



Погода в Нефтекамске на 26 августа

В Нефтекамске тоже лето.



В 8:00 будет +15 градусов. К полудню потеплеет до +20. Также небольшой дождь ожидается в районе 14:00. К 17:00 будет +23. Будет ясно и солнечно.



Погода в Октябрьском на 26 августа

В Октябрьском нет осадков.



Температура в 8:00 составит +15 градусов. К полудню потеплеет до +21. В 17:00 будет +24 градуса. Дождей нет, ветров – тоже.



Погода в Белорецке на 26 августа

В Белорецке чуть ветренее, чем в остальных городах.









Утром будет +14. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 потеплеет до +21. Установится ясная, солнечная погода.



Также здесь будет шалить ветер. Максимальная скорость – до 11 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 26 августа

В Кумертау тепло и дожди.



В 8:00 температура воздуха составит +17. К 11:00 потеплеет до +22. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +25 градусов.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather