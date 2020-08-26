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Погода в Башкирии сегодня, 26 августа 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 26 августа 2020 года

| 26 авг 2020 | 09:00

Жители Башкирии уже забыли, что такое ясная, солнечная погода. На радость всем природа подарит республике тёплый, по-настоящему летний день. В некоторых городах ожидаются небольшие дожди. Сильные ветра – в прошлом. В целом, установится очень даже приятная погода. 

Погода в Уфе на 26 августа
В Уфе ожидается настоящее тепло и солнце.



Утром температура воздуха составит  +16 градусов.  К 11:00 потеплеет до +21. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса. Весь день будет ясным и солнечным.

Погода в Стерлитамаке на 26 августа
В Стерлитамаке тоже ясно...

В 8:00 будет +16. К полудню потеплеет до +21. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь, но после него опять выглянет солнце. В 17:00  потеплеет до +24.

Погода в Нефтекамске на 26 августа
В Нефтекамске тоже лето.

В 8:00 будет +15 градусов. К полудню потеплеет до +20. Также небольшой дождь ожидается в районе 14:00. К 17:00 будет +23. Будет ясно и солнечно.

Погода в Октябрьском на 26 августа
В Октябрьском нет осадков.

Температура в 8:00 составит  +15 градусов. К полудню потеплеет до +21. В 17:00 будет +24 градуса. Дождей нет, ветров – тоже.

Погода в Белорецке на 26 августа
В Белорецке чуть ветренее, чем в остальных городах.



Утром будет +14. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 потеплеет до +21. Установится ясная, солнечная погода.

Также здесь будет шалить ветер. Максимальная скорость – до 11 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 26 августа
В Кумертау тепло и дожди.

В 8:00 температура воздуха составит +17. К 11:00 потеплеет до +22. В районе 14:00 ожидается небольшой дождь. В 17:00 потеплеет до +25 градусов.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Источник: bash.news

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