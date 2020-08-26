Жители Абзелиловского района пожаловались Хабирову на тлеющую свалку производственных отходов

Абзелиловский район | 26 авг 2020 | 09:49

Жительница республики пожаловалась Главе региона Радию Хабирову на нарушение закона о природе. По словам женщины, в селе Красная Башкирия Абзелиловского района есть несанкционированная свалка.







Местные жители и предприятия сгружают там бытовые, строительные и производственные отходы. Все это наваливается в одну кучу и в больших объемах.

— Эта свалка постоянно тлеет, из нее исходит едкий дым. Неоднократно она горела. Доступ на данную территорию свободный, ничего не огорожено. Кроме того, отсутствуют запрещающие и предупреждающие таблички. Так же нет информации, кому принадлежит территория. Объект загроможден большим скоплением твердых бытовых отходов и создают опасность для граждан, — сообщила женщина. — Прошу вас установить собственников данной территории и обязать ликвидировать стихийную свалку и привести в надлежащий вид, так как данная территория портит облик села Красная Башкирия и республики. А также с целью обеспечения экологической безопасности для жителей населенного пункта.

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Фото: социальные сети