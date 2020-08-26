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Башкирия заняла 7 место среди регионов с самым загрязненным воздухом

Башкирия заняла 7 место среди регионов с самым загрязненным воздухом

| 26 авг 2020 | 10:10

Башкирия вошла в топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом по итогам 2019 года – республика заняла седьмое место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Согласно данному отчёту, лидером рейтинга по загрязнённости воздуха стал Красноярский край, где среди отраслей превалирует металлургическая. Далее идут угледобывающая Кемеровская область и нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ.

Помимо указанных регионов и Башкирии в числе лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Свердловская, Иркутская, Челябинская и Оренбургская области и Краснодарский край.

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В 2019 году российские предприятия и транспорт во всех регионах выбросили в атмосферу 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. Отмечено, что из 600 тысяч тонн загрязнений, выброшенных в воздух в Башкирии, 471 тысяча тонн приходится на предприятия, а остальное на транспорт. 
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Источник: ufa.aif.ru

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