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Жительница Стерлитамака обнаружила человеческие кости на своем огороде

Жительница Стерлитамака обнаружила человеческие кости на своем огороде

Стерлитамакский район | 26 авг 2020 | 10:55

Пожилая жительница Стерлитамака не предполагала, каким стрессом обернется для нее обычная поездка в огород. Вместо урожая возле садового участка были обнаружены человеческие кости. О происшествии сообщает информационный портал UfacityNews.ru. Приехавшие на место сотрудники полиции увезли на экспертизу матерчатую сумку, в которую были упакованы останки.



В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Криминалистам предстоит выяснить причины смерти человека и его пол. Пока известно, что в сумке отсутствовали кости таза и грудной клетки. Кроме того, на месте происшествия были обнаружены ремень и брюки.

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Подобная страшная находка не первая в Башкирии. Жители Уфы нашли на своем участке человеческий череп. Останки принесла им собака, по ним полицейские смогли узнать, что погибший был мужчиной, составить его фоторобот и узнать приблизительный возраст.

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Источник: proural.info

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