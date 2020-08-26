Ишимбайский район | 26 авг 2020 | 16:49

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сняла документальный фильм о шихане Куштау. 55-минутный ролик с названием «История одной борьбы» она опубликовала на своем ютуб-канале.







В описании к видео ведущая рассказала, что о существовании шиханов она узнала лишь благодаря активистам, которые выступили с инициативой сохранить памятник природы. Тот факт, что Куштау присвоят статус особо охраняемой территории, Собчак назвала уникальным.

«Пожалуй, впервые за долгое время людям удалось отстоять свои права! Губернатор уже заявил нам в интервью и публично, что придаст этим объектам статус «особо охраняемых»», - пишет Ксения Собчак.

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Фото: скрин видео

Видео: Ксения Собчак | youtube.com

Документальный фильм рассказывает об истории противостояния защитников Куштау и АО «БСК».Напомним, ранее шихан планировала разработать «Башкирская содовая компания». Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.