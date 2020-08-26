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Ксения Собчак сняла документальный фильм о шихане Куштау

Ксения Собчак сняла документальный фильм о шихане Куштау

Ишимбайский район | 26 авг 2020 | 16:49

Телеведущая и журналист Ксения Собчак сняла документальный фильм о шихане Куштау. 55-минутный ролик с названием «История одной борьбы» она опубликовала на своем ютуб-канале.



В описании к видео ведущая рассказала, что о существовании шиханов она узнала лишь благодаря активистам, которые выступили с инициативой сохранить памятник природы. Тот факт, что Куштау присвоят статус особо охраняемой территории, Собчак назвала уникальным.

«Пожалуй, впервые за долгое время людям удалось отстоять свои права! Губернатор уже заявил нам в интервью и публично, что придаст этим объектам статус «особо охраняемых»», - пишет Ксения Собчак.
Документальный фильм рассказывает об истории противостояния защитников Куштау и АО «БСК».
Напомним, ранее шихан планировала разработать «Башкирская содовая компания». Местные экоактивисты выступили против разработки Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками горы заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава республики начал во время акции у подножия Куштау.
Лидер защитников Куштау Фаиль Алчинов вышел на свободу

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Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Видео: Ксения Собчак | youtube.com

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