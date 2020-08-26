В Абзелиловском районе зреет протест против разработки медного месторождения

Абзелиловский район | 26 авг 2020 | 20:36

В Абзелиловском районе Башкирии зреет протест местных жителей против АО «Русская медная компания» (РМК), которая планирует добычу меди у хутора Салават-совхоз. Об этом сообщил телеграм-канал «КушТау on-line».







— Кроме Куштау есть еще места, где сталкиваются интересы олигархов и простого народа. Промышленники хотят копать карьер, который станет не только уничтожит окружающую природу, но станет источником различных заболеваний за счет фоновой радиации, — сообщили в телеграм-канале и добавили, что у места будущего карьера уже видели технику.









По информации издания «Медиакорсеть», залежи меди в Абзелиловском районе составляет 992,6 тысячи тонн. Также там содержится 208,7 миллиона тонн руды.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов в интервью порталу «Идель.Реалии» (признан иностранным агентом на территории РФ. — Прим. ред.) рассказал, что «последствия от этого строительства могут быть такие же, как и при эксплуатации карьера в Сибае».

— Мы можем получить возгорание медно-колчеданных руд, если неграмотно вскроют и не затампонируют жилу. И это не единственная проблема, которая может встать. Есть еще вопрос — куда девать шахтные подотвальные воды? Я напомню, что у нас по Зауралью огромные проблемы с повышенным содержанием тяжелых металлов, — считает эколог. — Здесь РМК, в лучшем случае, может запроектировать какую-то станцию нейтрализации этих вод, но вот мы видим по Учалинскому ГОК, что там такая же станция не улавливает, к примеру, сульфаты. Так что эту проблему надо будет решать, делая очень большие капитальные вложения. И наконец, куда девать отвалы, выработанные породы? Опять они будут лежать миллионы лет, пылиться, и никто не будет проводить рекультивацию?

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: КушТау on-line