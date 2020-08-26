В Абзелиловском районе зреет протест против разработки медного месторождения
Абзелиловский район | 26 авг 2020 | 20:36
В Абзелиловском районе Башкирии зреет протест местных жителей против АО «Русская медная компания» (РМК), которая планирует добычу меди у хутора Салават-совхоз. Об этом сообщил телеграм-канал «КушТау on-line».
— Кроме Куштау есть еще места, где сталкиваются интересы олигархов и простого народа. Промышленники хотят копать карьер, который станет не только уничтожит окружающую природу, но станет источником различных заболеваний за счет фоновой радиации, — сообщили в телеграм-канале и добавили, что у места будущего карьера уже видели технику.
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Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов в интервью порталу «Идель.Реалии» (признан иностранным агентом на территории РФ. — Прим. ред.) рассказал, что «последствия от этого строительства могут быть такие же, как и при эксплуатации карьера в Сибае».