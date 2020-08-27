Погода в Башкирии сегодня, 27 августа 2020 года

| 27 авг 2020 | 09:02

Синоптики поговаривают, что в ближайшее время в Башкирию придёт настоящая летняя жара. Температуру обещают аж до +30 градусов. Похоже, что лето решило напоследок напомнить о себе.



Погода в Уфе на 27 августа

В Уфе будет достаточно тепло.







Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса, также ожидается гроза с небольшим дождём.



Ветер усилится до 12 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 27 августа

В Стерлитамаке такая же обстановка, как в Уфе.



В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +23, будет ясно. В районе 17:00 ожидается небольшой дождь и +27 градусов.



Ожидается ветер до 10 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 27 августа

В Нефтекамске дождей не будет.



В 8:00 будет +18 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26, но будет пасмурно.



Ветер – до 10 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 27 августа

В Октябрьском будет очень тепло.



Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 потеплеет до +27.



Ветер усилится до 10 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 27 августа

В Белорецке установится спокойная, безветренная погода.









Утром будет +12. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 будет +23. Весь день будет спокойно и малооблачно.



Погода в Кумертау на 27 августа

В Кумертау будет жарко

В 8:00 температура воздуха составит +18. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 ожидается +28. День будет жарким.



Максимальная скорость ветра – 8 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather