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Погода в Башкирии сегодня, 27 августа 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 27 августа 2020 года

| 27 авг 2020 | 09:02

Синоптики поговаривают, что в ближайшее время в Башкирию придёт настоящая летняя жара. Температуру обещают аж до +30 градусов. Похоже, что лето решило напоследок напомнить о себе. 

Погода в Уфе на 27 августа
В Уфе будет достаточно тепло.



Утром температура воздуха составит  +17 градусов.  К 11:00 потеплеет до +22. В 17:00 температура воздуха составит +24 градуса, также ожидается гроза с небольшим дождём.

Ветер усилится до 12 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 27 августа
В Стерлитамаке такая же обстановка, как в Уфе.

В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +23, будет ясно. В районе 17:00 ожидается небольшой дождь и +27 градусов.

Ожидается ветер до 10 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 27 августа
В Нефтекамске дождей не будет.

В 8:00 будет +18 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26, но будет пасмурно.

Ветер – до 10 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 27 августа
В Октябрьском будет очень тепло.

Температура в 8:00 составит  +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 потеплеет до +27.

Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 27 августа
В Белорецке установится спокойная, безветренная погода.



Утром будет +12. К 11:00 потеплеет до +19. В 17:00 будет +23. Весь день будет спокойно и малооблачно.

Погода в Кумертау на 27 августа
В Кумертау будет жарко
В 8:00 температура воздуха составит +18. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 ожидается +28. День будет жарким.

Максимальная скорость ветра – 8 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Источник: bash.news

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