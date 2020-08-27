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"Как люди отстояли гору Куштау": Алексей Пивоваров снял фильм о протестах вокруг шихана Куштау

"Как люди отстояли гору Куштау": Алексей Пивоваров снял фильм о протестах вокруг шихана Куштау

| 27 авг 2020 | 10:04

Журналист Алексей Пивоваров, как и его коллега Ксения Собчак, снял фильм о протестах вокруг шихана Куштау. 59-минутный фильм с названием «Безлидерный протест: как люди отстояли гору Куштау» он опубликовал на ютуб-канале.



Вначале фильма Пивоваров называет Куштау «великим» шиханом, который возвышается посреди «великолепной башкирской равнины», но его дни могут быть сочтены, поскольку «местный содовый комбинат хочет в буквальном смысле пустить его под нож и переработать известняк, из которого он состоит, в соду». Далее он кратко рассказывает историю противостояния экоактивистов с предприятием.

Кроме того, в фильме Пивоваров показывает кадры потасовок защитников Куштау с ОМОНом и сотрудниками частного охранного предприятия «Вершина», нанятыми, по информации первых, в интересах предприятия.

Ксения Собчак сняла документальный фильм о шихане Куштау

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Чтобы ситуацию урегулировать, на шихан Куштау, вспоминает Пивоваров, приезжает глава Башкирии Радий Хабиров. По одной из версий, на этот шаг он решился после разговора с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, сообщает журналист. Сам Хабиров в интервью с Пивоваровым опроверг эту информацию.

Документальный фильм рассказывает о протестах вокруг шихана Куштау.
Напомним, ранее шихан планировала разработать «БСК». Местные активисты выступили против разработки шихана Куштау «БСК». Радий Хабиров на встрече с защитниками Куштау заявил, что объекту придадут статус особо охраняемого. Свои слова он подтвердил в диалоге с журналистом Алексеем Пивоваровым. Прямой диалог с экоактивистами глава Башкирии начал во время акции у подножия Куштау.


Помимо прочего, на оперативке в правительстве региона Радий Хабиров заявил, что властям необходимо взять предприятие под собственную ответственность. Особо глава подчеркнул, что юристам нужно изучить документы БСК на предмет ущерба правительству республики.
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Фото: скрин видео
Видео: Алексей Пивоваров | редакция | youtube.com

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