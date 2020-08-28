Погода в Башкирии сегодня, 28 августа 2020 года

| 28 авг 2020 | 09:13

Приближаются жаркие выходные. Синоптики прогнозируют жару до +30 градусов.



Сегодня в Башкирии установится жаркий, солнечный день. В некоторых городах температура воздуха достигнет +28 градусов.



Погода в Уфе на 28 августа

В Уфе будет жарко







Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 температура воздуха составит +27 градусов.



Максимальная скорость ветра – 11 метров в секунду



Погода в Стерлитамаке на 28 августа

В Стерлитамаке такая же погода, как в Уфе



В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет пик тепла в +27 градусов.



Ожидается ветер до 11 метров в секунду



Погода в Нефтекамске на 28 августа

В Нефтекамске будет немного облачно



В 8:00 температура воздуха составит +17 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26. День будет солнечным и ясным, но солнце иногда будет прятаться за облаками.



Ветер – до 9 метров в секунду



Погода в Октябрьском на 28 августа

В Октябрьском весь день будет тёплым и ветреным



Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет +28.



Ветер усилится до 12 метров в секунду



Погода в Белорецке на 28 августа

В Белорецке установится ясная, солнечная погода



Утром будет +16. К 11:00 потеплеет до +12. В 17:00 будет +25. Весь день будет светить солнышко









Возможно усиление ветра до 10 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 28 августа

В Кумертау будет жарко



В 8:00 температура воздуха составит +20. В 11:00 будет уже +25. В 17:00 потеплеет до +29.



Максимальная скорость ветра – 12 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather