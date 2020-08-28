Погода в Башкирии сегодня, 28 августа 2020 года
| 28 авг 2020 | 09:13
Приближаются жаркие выходные. Синоптики прогнозируют жару до +30 градусов.
Сегодня в Башкирии установится жаркий, солнечный день. В некоторых городах температура воздуха достигнет +28 градусов.
Погода в Уфе на 28 августа
В Уфе будет жарко
Утром температура воздуха составит +17 градусов. К 11:00 потеплеет до +24. В 17:00 температура воздуха составит +27 градусов.
Максимальная скорость ветра – 11 метров в секунду
Погода в Стерлитамаке на 28 августа
В Стерлитамаке такая же погода, как в Уфе
В 8:00 будет +17. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет пик тепла в +27 градусов.
Ожидается ветер до 11 метров в секунду
Погода в Нефтекамске на 28 августа
В Нефтекамске будет немного облачно
В 8:00 температура воздуха составит +17 градусов. К полудню потеплеет до +22. В 17:00 будет +26. День будет солнечным и ясным, но солнце иногда будет прятаться за облаками.
Ветер – до 9 метров в секунду
Погода в Октябрьском на 28 августа
В Октябрьском весь день будет тёплым и ветреным
Температура в 8:00 составит +19 градусов. К полудню потеплеет до +24. В 17:00 будет +28.
Ветер усилится до 12 метров в секунду
Погода в Белорецке на 28 августа
В Белорецке установится ясная, солнечная погода
Утром будет +16. К 11:00 потеплеет до +12. В 17:00 будет +25. Весь день будет светить солнышко
Возможно усиление ветра до 10 метров в секунду.
Погода в Кумертау на 28 августа
В Кумертау будет жарко
В 8:00 температура воздуха составит +20. В 11:00 будет уже +25. В 17:00 потеплеет до +29.
Максимальная скорость ветра – 12 метров в секунду.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather