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В Башкирии прогнозируются жара и дожди

В Башкирии прогнозируются жара и дожди

| 29 авг 2020 | 10:32

Синоптики Башкирии обещают жаркую и дождливую погоду. Так, сегодня, 29 августа, по региону пройдут небольшие дожди. Столбик термометра ночью покажет 13°, в отдельных районах похолодает до 8°. Днем же будет значительно теплее – температура воздуха составит 31°. Ветер южный умеренный.



Завтра, 30 августа, в республике будут дожди с грозами. Ветер сменит направление на юго-западный и западный. Сообщается, что при грозах он усилится до шквалистого. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 23-28°, по югу республики до 32°. 

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь:  https://newsbash.ru/weather 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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