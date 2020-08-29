В Башкирии прогнозируются жара и дожди

Синоптики Башкирии обещают жаркую и дождливую погоду. Так, сегодня, 29 августа, по региону пройдут небольшие дожди. Столбик термометра ночью покажет 13°, в отдельных районах похолодает до 8°. Днем же будет значительно теплее – температура воздуха составит 31°. Ветер южный умеренный.
Завтра, 30 августа, в республике будут дожди с грозами. Ветер сменит направление на юго-западный и западный. Сообщается, что при грозах он усилится до шквалистого. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 23-28°, по югу республики до 32°.