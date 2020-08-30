Жители Бижбулякского района пожаловались Хабирову на то, что их хотят лишить единственного досуга

Бижбулякский район | 30 авг 2020 | 19:11

Накануне, 29 августа жители деревни Хомутовки в Бижбуляковском районе пожаловались на то, что их детям приходится ездить в школу, которая находится в поселке Демском, по бездорожью за 25 км и что их хотят лишить единственного места для проведения досуга в деревне. Свое обращение к администрации главы Башкирии выложили в социальной сети «ВКонтакте».







По словам местных, в 2019 году единственная школа в их деревне была законсервирована. До недавнего времени в бывшей школе располагался и деревенский клуб, где жители села проводили свой досуг. В этом же здании находится библиотека. Сюда приезжают медики для приема населения, здесь организуется участок для проведения голосований на выборы. Но сегодня утром к зданию школы приехали неизвестные люди, без документов, на грузовом автомобиле, чтобы разобрать и вывезти часть ограждения школы.

— Большая часть — около 80 пролетов с задней, «невидной» стороны школы — была уже тихо разобрана и вывезена ранее. Вызванные на место происшествия участковый, глава сельского поселения, директор школы, которых, кстати, прождали пять часов на палящем солнце, так и не смогли дать внятных пояснений населению деревни о целях и причинах «нападения» на ограждение школы, защитить от ограбления, хоть как-то поддержать людей, — поделился один из местных жителей деревни.

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Фото: vk.com/podsl_bizh