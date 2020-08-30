Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Бижбулякского района пожаловались Хабирову на то, что их хотят лишить единственного досуга

Жители Бижбулякского района пожаловались Хабирову на то, что их хотят лишить единственного досуга

Жители Бижбулякского района пожаловались Хабирову на то, что их хотят лишить единственного досуга

Бижбулякский район | 30 авг 2020 | 19:11

Накануне, 29 августа жители деревни Хомутовки в Бижбуляковском районе пожаловались на то, что их детям приходится ездить в школу, которая находится в поселке Демском, по бездорожью за 25 км и что их хотят лишить единственного места для проведения досуга в деревне. Свое обращение к администрации главы Башкирии выложили в социальной сети «ВКонтакте».



По словам местных, в 2019 году единственная школа в их деревне была законсервирована. До недавнего времени в бывшей школе располагался и деревенский клуб, где жители села проводили свой досуг. В этом же здании находится библиотека. Сюда приезжают медики для приема населения, здесь организуется участок для проведения голосований на выборы. Но сегодня утром к зданию школы приехали неизвестные люди, без документов, на грузовом автомобиле, чтобы разобрать и вывезти часть ограждения школы.

В Бижбулякском районе Башкирии мужчина догнал пьяного угонщика автомобиля

Читайте также:

В Бижбулякском районе Башкирии мужчина догнал пьяного угонщика автомобиля
— Большая часть — около 80 пролетов с задней, «невидной» стороны школы — была уже тихо разобрана и вывезена ранее. Вызванные на место происшествия участковый, глава сельского поселения, директор школы, которых, кстати, прождали пять часов на палящем солнце, так и не смогли дать внятных пояснений населению деревни о целях и причинах «нападения» на ограждение школы, защитить от ограбления, хоть как-то поддержать людей, — поделился один из местных жителей деревни.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: vk.com/podsl_bizh

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: