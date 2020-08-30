Жители Бижбулякского района пожаловались Хабирову на то, что их хотят лишить единственного досуга
Бижбулякский район | 30 авг 2020 | 19:11
Накануне, 29 августа жители деревни Хомутовки в Бижбуляковском районе пожаловались на то, что их детям приходится ездить в школу, которая находится в поселке Демском, по бездорожью за 25 км и что их хотят лишить единственного места для проведения досуга в деревне. Свое обращение к администрации главы Башкирии выложили в социальной сети «ВКонтакте».
По словам местных, в 2019 году единственная школа в их деревне была законсервирована. До недавнего времени в бывшей школе располагался и деревенский клуб, где жители села проводили свой досуг. В этом же здании находится библиотека. Сюда приезжают медики для приема населения, здесь организуется участок для проведения голосований на выборы. Но сегодня утром к зданию школы приехали неизвестные люди, без документов, на грузовом автомобиле, чтобы разобрать и вывезти часть ограждения школы.