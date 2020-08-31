Ударила булавой отца: уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева призналась, что все детство прожила в испуге

| 31 авг 2020 | 09:24

Известная спортсменка и уроженка Башкирии Ляйсан Утяшева рассказала о домашнем насилии в своей семье. Ведущая и мастер спорта по художественной гимнастике дала интервью Светлане Бондарчук, которая опубликовала его в своем Youtube-канале «Света вокруг света». Утяшева призналась, что она все детство прожила в испуге, телеведущая боялась, что отец придет немного нетрезвый. А в 10 лет она решила спасти себя и маму.







— Я сказала маме, что мы должны убежать, бесполезно куда-то обращаться и жить в одном пространстве с человеком, который нас обижает. А мама ответила: «Как же, а как семья? А что потом подумают люди? Подумают, что я мать-одиночка ращу тебя, а я ведь папу твоего очень люблю», — говорит Утяшева.



Мать Утяшевой говорила, что папа просто заболел, поэтому нужно постараться его вылечить. А однажды гимнастка даже взяла булаву, которую ей привезли из Японии, и ударила ей отца, так она защитила мать.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram