В Уфе после отмены режима самоизоляции вырос спрос на услуги парикмахеров и маникюр

Уфа | 31 авг 2020 | 11:20

После отмены режима самоизоляции все женщины в стране вздохнули с облегчением. Теперь можно спокойно сходить к любимому мастеру на маникюр или педикюр, а также сделать себе стрижку.







Как выяснили аналитики популярного сайта объявлений, в Уфе после пандемии заметно вырос спрос на услуги парикмахеров – почти на 31%, по сравнению с 2019 годом. Интерес к маникюру увеличился на 20%. Однако специалисты отметили, что, несмотря на повышенный спрос, цены после карантина остались без изменений.

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Во время исследования эксперты заметили, что в Уфе, по сравнению с прошлым годом, стало больше объявлений об услугах парикмахеров и маникюр – на 16 и 19%. Они связали это с началом учебного года и возвращению жительниц к офисной работе.