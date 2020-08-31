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Синоптики прогнозируют сильные морозы этой зимой

Синоптики прогнозируют сильные морозы этой зимой

| 31 авг 2020 | 17:55

Стало известно, какая погода ожидает жителей страны этой зимой. Так, по данным метеоролога и климатолога Екатерины Пестряковой, зима будет суровой и начнется довольно рано – уже в начале ноября. Отмечается, что морозы будут сильными, но недолгими.



Также специалист сообщила о прохладной осени. По ее мнению, лишь начало сентября будет жарким, после начнется пасмурная погода, сообщает Ura.ru.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — заявила Пестрякова.
Синоптик отмечает, что более точный прогноз от Гидрометцентра выйдет в сентябре.

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Источник: gorobzor.ru

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