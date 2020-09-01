В Башкирию придет арктический холод

| 01 сен 2020 | 10:24

Теплый субтропический воздух сменится арктическим холодным. Об это «Вестям» рассказали в Башкидрометцентре. Наступившая неделя ожидается контрастной.







Днем 2 сентября через территорию республики сместится холодный атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди, ветер будет порывистым до сильного. Температура воздуха понизится от +26, +31° до +18, +23°.



Наиболее заметное понижение температуры ожидается во второй половине недели: ночью до +2, +8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем до +13, +19°.

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Фото: newsbash.ru

В конце недели температура воздуха начнет повышаться. В области мощного антициклона атмосферное давление будет высоким, осадки маловероятны.