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В Башкирию придет арктический холод

В Башкирию придет арктический холод

| 01 сен 2020 | 10:24

Теплый субтропический воздух сменится арктическим холодным. Об это «Вестям» рассказали в Башкидрометцентре. Наступившая неделя ожидается контрастной.



Днем 2 сентября через территорию республики сместится холодный атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди, ветер будет порывистым до сильного. Температура воздуха понизится от +26, +31° до +18, +23°. 

Наиболее заметное понижение температуры ожидается во второй половине недели: ночью до +2, +8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, днем до +13, +19°.

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В конце недели температура воздуха начнет повышаться. В области мощного антициклона атмосферное давление будет высоким, осадки маловероятны.
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Источник: gtrk.tv
Фото: newsbash.ru

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