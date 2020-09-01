В Уфе на 4,5 года увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения

В 2020 году в Уфе увеличилась на 4,5 года ожидаемая продолжительность жизни граждан при рождении (число лет, которое в среднем сможет прожить человек при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется неизменным). Об этом на оперативке в уфимской мэрии рассказала начальник отдела государственной статистики Оксана Даянова.
Годом ранее ожидаемая продолжительность жизни в Уфе составляла 69,76 года. Таким образом, за год она увеличилась до 74,24 года. Читать дальше...