В Уфе на 4,5 года увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения

Уфа | 01 сен 2020 | 11:12

В 2020 году в Уфе увеличилась на 4,5 года ожидаемая продолжительность жизни граждан при рождении (число лет, которое в среднем сможет прожить человек при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется неизменным). Об этом на оперативке в уфимской мэрии рассказала начальник отдела государственной статистики Оксана Даянова.



Годом ранее ожидаемая продолжительность жизни в Уфе составляла 69,76 года. Таким образом, за год она увеличилась до 74,24 года.

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