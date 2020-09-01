В Абзелиловском районе экоактивисты выступили против геологической разведки на хребте Крыктытау
Абзелиловский район | 01 сен 2020 | 18:51
В селе Аскарово Абзелиловского района активисты выступили против геологической разведки на хребте Крыктытау «Александрийской горно-рудной компанией» (входит в группу «Русская медная компания»). Как сообщает на своей странице в социальных сетях председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, к активистам приехали депутаты республики, чтобы выслушать их.
«Добрый день, уважаемые избиратели, гости Абзелиловского района. Я получила приглашение, поэтому я всегда с народом. Кто опирается на народ – не поскользнется, не упадет. Поэтому я с вами сегодня...», – обратилась к собравшимся Кульсарина.
Однако участники встречи отреагировали на обращение депутата недовольством и не дали закончить речь. После Кульсариной выступил депутат Госдумы от Башкирии и член фракции «Единая Россия» Зариф Байгускаров. Речью политика активисты так же остались недовольны.
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Позже Кульсарина в своих социальных сетях сообщила, что в этом сложном вопросе призывает действовать «без эмоций». Депутат отметила, что всегда выступает за интересы местного населения.
Гульнур Кульсарина подчеркнула, что для решения вопроса необходимо создать совет, в который войдут эксперты, юристы, депутаты, общественники. Депутат выразила свою готовность войти в совет и защищать интересы народа.