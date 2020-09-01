В Абзелиловском районе экоактивисты выступили против геологической разведки на хребте Крыктытау

Абзелиловский район | 01 сен 2020 | 18:51

В селе Аскарово Абзелиловского района активисты выступили против геологической разведки на хребте Крыктытау «Александрийской горно-рудной компанией» (входит в группу «Русская медная компания»). Как сообщает на своей странице в социальных сетях председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина, к активистам приехали депутаты республики, чтобы выслушать их.



«Добрый день, уважаемые избиратели, гости Абзелиловского района. Я получила приглашение, поэтому я всегда с народом. Кто опирается на народ – не поскользнется, не упадет. Поэтому я с вами сегодня...», – обратилась к собравшимся Кульсарина.





Однако участники встречи отреагировали на обращение депутата недовольством и не дали закончить речь. После Кульсариной выступил депутат Госдумы от Башкирии и член фракции «Единая Россия» Зариф Байгускаров. Речью политика активисты так же остались недовольны.

По информации сообщества села «Живем в Аскарово» ВКонтакте, на встрече, помимо местных жителей, присутствовали активисты из Абзелиловского, Баймакского района, Сибая, Магнитогорска, Уфы, и даже Москвы. Также на сходе были участники экологического протеста на Куштау.Позже Кульсарина в своих социальных сетях сообщила, что в этом сложном вопросе призывает действовать «без эмоций». Депутат отметила, что всегда выступает за интересы местного населения.





«В связи с повышенным беспокойством населения и реальной угрозой провокаций со стороны приехала поддержать своих избирателей на сход граждан по решению данного вопроса. Жители республики очень дорожат своей родной землей, Родиной, поэтому хотят обеспечить надежные гарантии неприкосновенности природных объектов. Наш народ очень гостеприимный, добрый, искренний, с тонкой душой, поэтому все принимает близко к сердцу. Но здесь нужно действовать без эмоций, решать вопросы в рамках правового поля, не допуская никаких провокаций со стороны. Здесь не нужна бессмысленная война. В истории народа восстания всегда приводили к многочисленным жертвам», – говорится в сообщении.









Гульнур Кульсарина подчеркнула, что для решения вопроса необходимо создать совет, в который войдут эксперты, юристы, депутаты, общественники. Депутат выразила свою готовность войти в совет и защищать интересы народа.





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Фото: Гульнур Кульсариной