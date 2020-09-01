Под Уфой полицейские нагрянули в лагерь обманутых дольщиков «Миловского парка» | видео

Уфа | 01 сен 2020 | 19:26

Палаточный городок обманутых дольщиков «Миловского парка» в Уфимском районе Башкирии разобрали люди в форме полицейских. О происходящем в лагере протестующих 1 сентября корреспонденту UFA.AIF.RU сообщили очевидцы.





«Сегодня утром дольщики, живущие в палаточном городке, обнаружили протестные надписи на внешних стенах шатра и палаток. Неизвестные нам лица с помощью краски выразили свое недовольство руководством республики. А днем появились люди в форме, сначала поинтересовались, кто сделал надписи, потом велели свернуть палатки. Дольщики отказались – вечером люди, постоянно живущие в этом городке, вернутся с работы, им нужно отдохнуть и выспаться до завтра», – объяснил ситуацию Никита Синцов.



Судя по видеозаписи, снятой на месте происходящего, людей в форме обитатели палаточного городка не убедили – как минимум один шатер свернули и унесли с собой служащие в погонах.

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Фото: скриншот видео

В МВД Башкирии от комментариев воздержались.Напомним, днем 1 сентября несколько обманутых дольщиков «Миловского парка» вышли на одиночные пикеты к дому регионального правительства.