Главная » Общество » В некоторых районах Башкирии синоптики прогнозируют заморозки
В некоторых районах Башкирии синоптики прогнозируют заморозки
| 02 сен 2020 | 09:35
Синоптики Башгидромета рассказали о прохладной погоде 3 и 4 сентября.
В четверг, 3 сентября, осадков в республике не прогнозируется. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,+8°, местами образуются заморозки до 0,-2°. Днём +13,+18°.
В пятницу, 4 сентября, характер погоды значительно не изменится. Читать дальше...