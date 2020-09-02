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В некоторых районах Башкирии синоптики прогнозируют заморозки

В некоторых районах Башкирии синоптики прогнозируют заморозки

| 02 сен 2020 | 09:35

Синоптики Башгидромета рассказали о прохладной погоде 3 и 4 сентября.

В четверг, 3 сентября, осадков в республике не прогнозируется. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3,+8°, местами образуются заморозки до 0,-2°. Днём +13,+18°.

В пятницу, 4 сентября, характер погоды значительно не изменится.
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Источник: ufa.aif.ru

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