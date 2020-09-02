Пьяный глава Бураевского района попал на видео

Бураевский район | 02 сен 2020 | 13:46

Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков был замечен на работе, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись происходящего выложена в телеграм-канале «Большой хапок».







На кадрах видно, как Рустам Исхаков общается с гражданами, пришедшими на прием. Мужчина уверяет, что он не пьян, однако позже заявляет, что находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии для главы района — нормально.



«То, что был в нетрезвом виде, нельзя говорить. Просто лекарства принял – такое состояние немножко было, конечно. Сегодня наши оппоненты, радикалы, в основном, используют это видео. Они приходили, мусульманская организация. Используют это видео против меня. Понятно – сегодня выборная избирательная кампания. Они тоже баллотируются, и придумали какие-то грязные игры», – приводит комментарий Исхакова телеграм-канал.

Выходка главы Бураевского района вызвала обсуждения в интернете. Один из телеграм-каналов отмечает, что заставлять чиновников пить в разгар рабочего дня – это «...перебор даже для радикально настроенных граждан».Автор видео отметил, что сообщили об этом в соответствующие инстанции.









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Фото: скриншот