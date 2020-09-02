Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Пьяный глава Бураевского района попал на видео

Пьяный глава Бураевского района попал на видео

Пьяный глава Бураевского района попал на видео

Бураевский район | 02 сен 2020 | 13:46

Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков был замечен на работе, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись происходящего выложена в телеграм-канале «Большой хапок».



На кадрах видно, как Рустам Исхаков общается с гражданами, пришедшими на прием. Мужчина уверяет, что он не пьян, однако позже заявляет, что находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии для главы района — нормально. 

«То, что был в нетрезвом виде, нельзя говорить. Просто лекарства принял – такое состояние немножко было, конечно. Сегодня наши оппоненты, радикалы, в основном, используют это видео. Они приходили, мусульманская организация. Используют это видео против меня. Понятно – сегодня выборная избирательная кампания. Они тоже баллотируются, и придумали какие-то грязные игры», – приводит комментарий Исхакова телеграм-канал.

Авария в Бураевском районе: водитель погиб, не справившись с управлением и вылетев в кювет

Читайте также:

Авария в Бураевском районе: водитель погиб, не справившись с управлением и вылетев в кювет
Выходка главы Бураевского района вызвала обсуждения в интернете. Один из телеграм-каналов отмечает, что заставлять чиновников пить в разгар рабочего дня – это «...перебор даже для радикально настроенных граждан».

Автор видео отметил, что сообщили об этом в соответствующие инстанции.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: