Пьяный глава Бураевского района попал на видео
Бураевский район | 02 сен 2020 | 13:46
Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков был замечен на работе, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Видеозапись происходящего выложена в телеграм-канале «Большой хапок».
На кадрах видно, как Рустам Исхаков общается с гражданами, пришедшими на прием. Мужчина уверяет, что он не пьян, однако позже заявляет, что находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии для главы района — нормально.
«То, что был в нетрезвом виде, нельзя говорить. Просто лекарства принял – такое состояние немножко было, конечно. Сегодня наши оппоненты, радикалы, в основном, используют это видео. Они приходили, мусульманская организация. Используют это видео против меня. Понятно – сегодня выборная избирательная кампания. Они тоже баллотируются, и придумали какие-то грязные игры», – приводит комментарий Исхакова телеграм-канал.
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Автор видео отметил, что сообщили об этом в соответствующие инстанции.