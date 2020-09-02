Рамиля Саитова получила 10 суток ареста за вопрос, откуда в Уфе столько армян | видео

Уфа | 02 сен 2020 | 19:20

Кировский суд Уфы арестовал на 10 суток общественницу Рамилю Саитову, опубликовавшую в сети видео, унижающее человеческое достоинство армянских девушек. Судья Айгуль Курамшина посчитала, что г-жа Саитова, снявшая ролик, совершила публичные действия, которые административный кодекс страны трактует как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».





КоАП РФ предусматривает за это правонарушение как штраф от 10 до 20 тысяч рублей, так и административный арест до 10 суток. Так как г-жа Саитова уже привлекалась к административной ответственности за уклонение от административного взыскания, суд расценил новое нарушение, как рецидив. И потому г-жа Саитова подверглась максимальному наказанию.





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Фото: скриншот видео

Напомним, женщина сделала запись в уфимском парке Матросова, где остановила группу девушек-армянок и начала преследовать их вопросом, что они делают в столице Башкирии и почему здесь стало «так много армян». Когда девушки попросили уфимку быть толерантной, автор ролика заявила, что «толерантность – это смерть».Рамиля Саитова в знак протеста против ареста объявила голодовку и надеется, что Верховный суд «освободит ее раньше».