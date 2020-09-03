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Погода в Башкирии сегодня, 3 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 3 сентября 2020 года

| 03 сен 2020 | 08:45

Кажется, начинается настоящая осень. Сегодня по всей Башкирии столбики термометра не поднимутся выше +17 градусов. Всё так же дуют ветра. Что касается дождей, то их пока нет. 

Погода в Уфе на 3 сентября
В Уфе будет прохладно.



Утром температура воздуха составит  +10 градусов. К 11:00 потеплеет всего до +14. К 17:00 ожидается +16.

Ветер в Уфе будет до 11 метров в секунду.

Погода в Стерлитамаке на 3 сентября
В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.

В 8:00 будет +11. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +16 градусов.

Ветер будет до 11 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 3 сентября
В Нефтекамске тоже холодно и ветрено.

В 8:00 температура воздуха составит +10 градусов. К полудню похолодает до +15. К 17:00 обещают всего +16  градусов.

Ветер – 10 метров в секунду.

Ветер будет до 11 метров в секунду

Погода в Октябрьском на 3 сентября.
В Октябрьском чуть теплее

Температура в 8:00 составит  +10 градусов. К полудню потеплеет до +15. В 17:00 потеплеет всего до +17 градусов.

Ветер – до 12 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 3 сентября
В Белорецке очень холодно.



Утром температура составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +11. В 17:00 будет всего +13 градусов.

Ветер здесь тоже до 12 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 3 сентября
В Кумертау самый сильный ветер.

В 8:00 температура воздуха составит +10. В 11:00 будет уже +14. К 17:00 потеплеет до +17. День будет ясным и солнечным.

Здесь очень сильный ветер – до 14 метров в секунду.

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Источник: bash.news

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