Погода в Башкирии сегодня, 3 сентября 2020 года

| 03 сен 2020 | 08:45

Кажется, начинается настоящая осень. Сегодня по всей Башкирии столбики термометра не поднимутся выше +17 градусов. Всё так же дуют ветра. Что касается дождей, то их пока нет.



Погода в Уфе на 3 сентября

В Уфе будет прохладно.







Утром температура воздуха составит +10 градусов. К 11:00 потеплеет всего до +14. К 17:00 ожидается +16.



Ветер в Уфе будет до 11 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 3 сентября

В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.



В 8:00 будет +11. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +16 градусов.



Ветер будет до 11 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 3 сентября

В Нефтекамске тоже холодно и ветрено.



В 8:00 температура воздуха составит +10 градусов. К полудню похолодает до +15. К 17:00 обещают всего +16 градусов.



Ветер – 10 метров в секунду.



Ветер будет до 11 метров в секунду



Погода в Октябрьском на 3 сентября.

В Октябрьском чуть теплее



Температура в 8:00 составит +10 градусов. К полудню потеплеет до +15. В 17:00 потеплеет всего до +17 градусов.



Ветер – до 12 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 3 сентября

В Белорецке очень холодно.









Утром температура составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +11. В 17:00 будет всего +13 градусов.



Ветер здесь тоже до 12 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 3 сентября

В Кумертау самый сильный ветер.



В 8:00 температура воздуха составит +10. В 11:00 будет уже +14. К 17:00 потеплеет до +17. День будет ясным и солнечным.



Здесь очень сильный ветер – до 14 метров в секунду.





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