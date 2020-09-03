Погода в Башкирии сегодня, 3 сентября 2020 года
| 03 сен 2020 | 08:45
Кажется, начинается настоящая осень. Сегодня по всей Башкирии столбики термометра не поднимутся выше +17 градусов. Всё так же дуют ветра. Что касается дождей, то их пока нет.
Погода в Уфе на 3 сентября
В Уфе будет прохладно.
Утром температура воздуха составит +10 градусов. К 11:00 потеплеет всего до +14. К 17:00 ожидается +16.
Ветер в Уфе будет до 11 метров в секунду.
Погода в Стерлитамаке на 3 сентября
В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.
В 8:00 будет +11. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +16 градусов.
Ветер будет до 11 метров в секунду.
Погода в Нефтекамске на 3 сентября
В Нефтекамске тоже холодно и ветрено.
В 8:00 температура воздуха составит +10 градусов. К полудню похолодает до +15. К 17:00 обещают всего +16 градусов.
Ветер – 10 метров в секунду.
Ветер будет до 11 метров в секунду
Погода в Октябрьском на 3 сентября.
В Октябрьском чуть теплее
Температура в 8:00 составит +10 градусов. К полудню потеплеет до +15. В 17:00 потеплеет всего до +17 градусов.
Ветер – до 12 метров в секунду.
Погода в Белорецке на 3 сентября
В Белорецке очень холодно.
Утром температура составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +11. В 17:00 будет всего +13 градусов.
Ветер здесь тоже до 12 метров в секунду.
Погода в Кумертау на 3 сентября
В Кумертау самый сильный ветер.
В 8:00 температура воздуха составит +10. В 11:00 будет уже +14. К 17:00 потеплеет до +17. День будет ясным и солнечным.
Здесь очень сильный ветер – до 14 метров в секунду.