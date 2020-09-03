В Нефтекамске во время пандемии коронавируса провели массовое мероприятие | видео

Нефтекамск | 03 сен 2020 | 10:53

В масках были единицы. Общественник из Нефтекамска возмутился нелогичным поведением организаторов праздника.







В городе Нефтекамск в ближайшее время можно ожидать резкий всплеск заболеваемости Covid-19. 2 сентября город принял участие в фестивале «Песни России», главным гостем праздника стала Надежда Бабкина вместе с московским государственным академическим театром «Русская песня».

На площади в центре города перед сценой собралось несколько сотен человек. Судя по видео, которое снял местный общественник Александр Афанасьев, все стоят плотно к друг другу, о соблюдении социальной дистанции и речи не идет, а в масках лишь единицы. — Пляски во время чумы. Где логика? Нас обязывают выполнять невыполнимые условия, вводят множество ограничений, особые требования в школах и детсадах, на избирательных участках рисуют на полу какие-то полоски и заставляют членов избирательных комиссий одеваться в защитные маски и перчатки. А перед выборами устраивают пляски, с большим скоплением людей. Где логика? — задается вопросом автор записи.

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Фото: скрин видео

Видео: proural.info