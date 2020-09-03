Жители Стерлитамака пожаловались Хабирову на ужасный запах в городе

Стерлитамакский район | 03 сен 2020 | 12:17

Жительница Стерлитамака написала обращение к Главе региона Радию Хабирову. Она объяснила, что ее дом расположен в частном секторе на улице Заки Валиди с видом на реку Стерля.







Раньше летом там было много отдыхающих. Однако с 2015 года все изменилось. На расстоянии 150 метров есть канализационная-насосная станция, куда с 8 утра до 11 вечера начали сливать фекальные отходы. Жители обращались к властям Башкирии с этой проблемой. Однако ничего так и не изменилось.

— Мы просто задыхаемся от этого канализационного запаха. Он проникает в наши дома, летом мы не можем находиться в своих огородах. 3 года назад сюда вывозили со строек строительный мусор, сейчас все это заросло бурьяном. Дорога была асфальтирована, ребята катались на велосипедах, мамы гуляли с детьми. Получается мы просто живем на городской свалке. Раньше куда-то вывозили эти фекальные отходы. Почему в таком огромном количестве, по 50 машин в день, везут не на биологические очистные сооружения за пределы города, а в канализационный колодец, расположенный в крайней близости от жилого сектора. Каждый год мы обращаемся в администрацию города, в прокуратуру и Роспотребнадзор. Приходит один и тот же ответ: «Прием фекальных отходов является санкционированным и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду». Приглашали местное телевидение, но администрация города не пропускает репортаж. Это о чем говорит? Для кого-то это хороший бизнес, но страдаем мы – жители, о нас кто-нибудь подумал? — сообщила женщина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram