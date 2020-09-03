Россия возобновила авиасообщение с Мальдивами, Египтом и ОАЭ

Коронавирус в Башкирии | 03 сен 2020 | 12:37

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.







Теперь самолеты в Каир будут летать из России трижды в неделю, рейсы в ОАЭ (Дубай) и на Мальдивы (аэропорт Велана) — дважды в неделю.



Открыть авиасообщение с этими странами предложил оперативный штаб, исходя из озвученных ранее критериев: 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1.

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Кроме того, в российском правительстве приняли решение до четырех рейсов в неделю увеличить частоту воздушного сообщения со Швейцарией: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До сих пор авиакомпании выполняли полеты один раз в неделю.Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами с 1 августа. Первыми для полетов открылись Великобритания, Турция и Танзания, позже к ним присоединилась Швейцария. Также открыта граница России и Абхазии.