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Стали известны причины, почему иностранцы не хотят отдыхать в России

Стали известны причины, почему иностранцы не хотят отдыхать в России

| 03 сен 2020 | 13:57

Дороговизна путешествия – это самая распространённая причина нежелания иностранцев отдыхать в России.

Согласно опросу, 20% европейских туристов считают, что отдых в России им не по карману. Выяснилось, что почти 40% расходов уходит на только дорогу, в том числе и на передвижение внутри страны.



Также 15% туристов заявили о том, что Россия находится слишком далеко. 17% процентов путешественников считают, что есть более привлекательные места для туризма.

Ещё одним серьёзным барьером для иностранцев стало то, что в интернете мало информации о российских достопримечательностях. Например, 67 % опрошенных сказали, что за последние полгода они никогда не видели в СМИ данные об интересных местах в России.

Аналитики выяснили, что у иностранцев складывается негативное мнение о России. Они начинают думать, что в России опасно.

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Вдобавок ко всему оказалось, что многие иностранцы отказываются отдыхать в России из-за языкового барьера. Местное население недостаточно владеет английским, а туристы не знают русский.
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Источник: bash.news
Фото: pixabay.com

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