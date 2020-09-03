В Кармаскалинском районе экоактивисты пытаются спасти уникальное Голубое озеро

Кармаскалинский район | 03 сен 2020 | 20:09

Эко-активисты Таисия Фарафонова и Ринат Гареев сообщают об ужасном состоянии Голубого озера, расположенного в 40 километрах от Уфы. Уникальное природное явление в Кармаскалинском районе из-за бездействия администрации и небережливого отношения туристов сейчас больше похоже на мусорную свалку, сообщают волонтеры.



«Местная администрация бездействует, а отреконструированный своими силами пирс подвергается вандализму», — рассказала Таисия Фарафонова.









Недавно ребята восстановили на свои деньги пирс у водоема: прикрепили скамейки, покрасили деревянные перила и пол.

«Перед реконструкцией мы каждый раз снимали слои старой краски, откручивали скамейки, все окрашивали и оставляли таблички с просьбой дай просохнуть всем слоям. Краска размазанная, скамейки пытались вырвать (мы их винтами прикрутили)», — рассказала Таисия.

«По окружности озера в начале этого лета появился ров-траншеи, чтобы на машине до озера не проезжали. Все пустоты заполнились пакетами с мусором», — рассказала девушка.

«Обращались в комитет по туризму и министерство экологии. Наша ошибка в том, что мы не писали официальных писем, а заходили непосредственно в ведомства и затевали разговор. Все перекидывали ответственность друг на друга. Мы сейчас пытаемся найти ведомство/человека/учреждение к кому можно обратиться и выйти на конструктивный диалог», — поделилась Таисия.









Однако уже спустя пару часов неизвестные разрушили старания уфимцев. По словам волонтеров,не помогли даже специально прикрепленные объявления.Голубое озеро открыто для всех туристов. В этом году около водоема появились траншеи и таблички «Не купаться». Однако такие предупреждения не остановили отдыхающих. Рвы же наполнились мусором.Ребята разработали проект по благоустройству Голубого озера, но в администрации и ведомствах им дали понять, что не заинтересованы в этом.

Глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров прокомментировал ситуацию. Чиновник заявил, что со стороны муниципалитета делается многое для благоустройства: ставятся стенды, высаживаются деревья, проводятся субботники и перекрываются дороги Однако из-за туристов, у которых «уровень культуры оставляет желать лучшего», и возникает такая катастрофическая ситуация, считает Альфир Сабиров.

«За летний сезон мы получаем немалое количество обращений, касающихся Голубого озера. Чаще всего так называемые туристы недовольны качеством благоустройства, дорогами и т.д. Но то, что мы наблюдаем после этого наплыва, трудно описать словами. К большому сожалению, уровень культуры посетителей оставляет желать лучшего. Горы мусора, вытоптанные саженцы деревьев, сломанные информационные стенды - это лишь малая часть урона, который они наносят.<..> Уважаемые сограждане и гости Кармаскалинского района, я не имею ничего против развития туризма, но этот туризм должен быть цивилизованным, к сожалению, о таком уровне говорить пока рано. Не зря говорят, «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!», — отметил глава района.

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Фото: из личного архива Таисии Фарафановой